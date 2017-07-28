В Таиланде отмечают 65-летие короля Маха Ватчиралонгкона. В честь этого события стране запланирован ряд религиозных церемоний. Об этом пишет Reuters.

Рама X вступил на престол в прошлом году, после смерти его отца, короля Пхумипхона Адулъядета. Он правил страной 70 лет.

В честь торжества чиновникам и госслужащим было предписано надеть одежду кремового цвета, а также прикрепить черную траурную ленту, отмечает ТАСС.

В октябре прошлого года в Таиланде был объявлен годовой траур по умершему королю Пхумипхону Адулъядету. В связи с этим чиновники обязаны носить одежду черного или белого цвета в будние дни.