Специалисты из национального парка «Земля леопарда» впервые обнаружили на юго-западе Приморья редких горалов (животное подсемейства козлов). Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Амурский горал занесен в международную Красную книгу и до этого в Приморском крае его фиксировали только на востоке и в центральной части региона.

«В объектив одной из камер впервые попал амурский горал – чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Общая его численность в мире науке не известна, а российская популяция раздроблена на мелкие группировки», – говорится в сообщении пресс-службы.

Горал появился на скальных массивах Край мира, расположенных в центральной части нацпарка. Учены отметили, что на хребтах на хребтах Восточно-Маньчжурских гор горалов не видели с начала 70-х годов прошлого столетия.

«Список видового разнообразия национального парка официально пополнился еще одним редким видом», – добивил научный сотрудник «Земли леопарда» Петр Сонин.

Также он рассказал, что сотрудники парка продолжат наблюдение за животным и будут его изучать.

Горалы занимают промежуточное положение между козами и антилопами. Они обитают в России, на Корейском полуострове и в северо-восточном Китае. В Приморье ученые насчитывают порядка 700-900 особей.