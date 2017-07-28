Новый, «урезанный», план по замене реформы здравоохранения в США системы медицинского страхования Obamacare опубликовали сенаторы-республиканцы.

Об этом заявили СМИ в пятницу, 28 июля.

Прежний план провалился на голосовании сената во вторник, 25 июля и теперь ожидается, что после поправок и одобрения законопроект будет передан в согласительный комитет, составленный из представителей обеих палат конгресса, сообщает «РИА Новости».

Администрация президента США Дональда Трампа пытается ликвидировать систему медицинского страхования, принятую при Бараке Обаме, и ставшую практически новым налогом для американцев.