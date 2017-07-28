Проект Соглашения между правительствами России и Бразилии об учреждении и деятельности культурных центров одобрен распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

Проект был представлен в кабмин и согласован с бразильской стороной Министерством иностранных дел РФ. Документ одобрен на основании п. 1 ст. 11 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

Подписи от имени государства поставит МИД РФ после проведения соответствующих переговоров с представителями Бразилии. Документ должен поспособствовать «развитию нормативной правовой базы в сфере культурного, гуманитарного, информационного и образовательного сотрудничества» между странами.