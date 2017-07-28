Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Минувшей ночью в Онгудайском районе на 579-м километре Чуйского тракта произошло опрокидывание автомобиля ГАЗ-2217, в результате которого погиб водитель и три пассажира», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

В числе погибших — дети 10 и 13 лет. Кроме того, после аварии в районную больницу с травмами были доставлены мужчина и женщина.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства инцидента. Предположительно, водитель не справился с управлением на опасном повороте Семинского перевала и допустил опрокидывание автомобиля в кювет.