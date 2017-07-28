В Москве температура воздуха может подняться до 31 градуса, также возможна гроза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«В последний рабочий день недели в Москве и области ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в Москве составит 29–31, по области — от 27 до 32 градусов», — говорится в сообщении.

В четверг региональные управления МЧС предупредили, что дождливая погода сменится аномальной жарой. Повышение температуры ожидается в Тульской, Курской, Воронежской и Брянской областях.

В Воронежской области температура воздуха может подняться до 35–37 градусов.