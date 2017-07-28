Судебный процесс по делу об убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама начнется в Малайзии 2 октября, информирует агентство Reuters.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На коже брата северокорейского лидера были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химоружии.

В убийстве родственника главы КНДР подозревают двух женщин, гражданок Индонезии и Вьетнама. Их обвиняют в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Если вина подозреваемых подтвердится, им будет грозить смертная казнь.