Новый директор по вопросам коммуникаций в Белом Доме Энтони Скарамуччи в грубой форме раскритиковал сотрудников администрации президента США Дональда Трампа в ходе звонка журналисту The New Yorker.

Разговор Скарамуччи и журналиста Райана Лизза состоялся вечером в среду. Директор по коммуникациям в администрации президента США хотел узнать источник журналиста, рассказавший ему об ужине Скарамуччи с Трампом. Получив отказ, он пригрозил уволить всех сотрудников отдела коммуникаций в администрации президента и начал оскорблять своих коллег, в частности Ринса Прибуса, главу аппарата Белого дома.

«Ринс — чертов параноидальный шизофреник, параноик», — заявил Скарамуччи.

Директор по коммуникациям в Белом доме также добавил, что в ближайшее время Прибуса могут попросить покинуть его пост.

Как отмечается в статье The New Yorker, конфликт Скарамуччи и Прибуса длится уже несколько месяцев. Из-за его назначения директором по коммуникациям пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер (поддерживающий Прибуса) подал в отставку.

В своем микроблоге в Twitter Скарамуччи уже прокомментировал статью Райана Лизза, признав, что иногда использует слишком экспрессивные выражения в своей речи. Также он заявил, что совершил ошибку, доверившись журналисту.

«Я совершил ошибку, доверившись журналисту. Этого больше не повторится», — говорится в сообщении.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA