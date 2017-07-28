Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, который является фигурантом дела о превышении полномочий, был отпущен под подписку о невыезде после согласия сотрудничать со следствием. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

Мэр Уссурийска был задержан 26 июля — в один день с вице-губернатором Приморья Евгением Вишняковым. По данным источников, оба являются фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.

Евгений Корж занимает пост главы администрации Уссурийского городского округа с декабря 2014 года.