Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида по совместительству займет пост главы минобороны страны после отставки министра Томоми Инады. Об этом в пятницу сообщил глава японского правительства Синдзо Абэ.

«Глава МИД Кисида по совместительству возглавит оборонное ведомство», — приводит ТАСС заявление премьер-министра Японии. По его словам, такой шаг необходим в целях обеспечения безопасности страны.

Ранее министр обороны Японии Томоми Инада объявила об уходе с должности. Свое решение она объяснила тем, что берет на себя ответственность за скандал вокруг отчетов о деятельности японских миротворцев в Южном Судане.