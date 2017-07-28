Власти Японии собираются расширить односторонние санкции в отношении КНДР. Заседание правительства по этому вопросу состоится в пятницу, информирует агентство Киодо.

Помимо компаний, связанных с ракетной или ядерной программами Северной Кореи, ограничительные меры будут распространяться на лица, которые ведут совместную с КНДР финансовую, транспортную и торговую деятельность.

В санкционный список войдут пять компаний, в том числе две китайские, и девять физических лиц.

Напомним, 4 июля власти Северной Кореи объявили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Дальность ее полета составила 933 км.