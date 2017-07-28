В палате представителей США предложили назначить специального прокурора для расследования действий администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее письмо было направлено юридическим комитетом палаты представителей США генпрокурору Джеффу Сешнсу.

В письме речь идет о расследовании действий бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшей главы минюста Лоретты Линч.