В ходе столкновений в центре Иерусалима пострадали более 120 человек. Об этом пишут «РИА Новости».

«Сотрудники Красного полумесяца в Иерусалиме оказали помощь 124 пациентам. Большинство из них пострадали от резиновых пуль и газов», — заявил представитель организации Ираб аль-Фукаха.

Беспорядки начались, когда в полицейских из толпы верующих на Храмовой горе полетели камни.

Несмотря на это, отметили в полиции, тысячи мусульман смогли собраться на вечернюю молитву в мечети на Храмовой горе.