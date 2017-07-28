Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев обнародовал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, в котором не было указано, что политик находится под следствием. Копия заявления была размещена в социальной сети Facebook.

«Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно — то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал бы. Ключевое слово – честно», — заметил Владимир Арьев.

Кроме того, в документе Михаил Саакашвили подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления им ложных сведений.

Экс-президент Грузии покинул страну после прихода к власти нового главы государства в 2013 году. С тех пор он находится в розыске по ряду обвинений, в том числе о растрате около $5 млн госсредств. Украинское гражданство Михаил Саакашвили получил в 2015 году.