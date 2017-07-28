В городе Нуэво-Ларедо на севере Мексики были найдены тела девяти человек, пишут «РИА Новости».

Местная прокуратура уже начала расследование по данному делу, сообщили власти.

Личности погибших в настоящий момент не установлены.

Как отмечает агентство, штат Тамаулипас, в котором находится город Нуэво-Ларедо, является центром противостояния двух картелей, «Лос-Сетас» и «Залив», которые борются за контроль над поставками наркотиков в США.