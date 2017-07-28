Министерство иностранных дел Украины подвергло резкой критике заявление посла Италии в РФ Чезаре Марии Рагальини, который признал законность референдума в Крыму о воссоединении с Россией. Его слова прокомментировал украинский посол в Италии Евгений Перелыгин.

По мнению главы дипмиссии, позиция Чезаре Марии Рагальини противоречит курсу властей Италии и наносит вред отношениям Рима и Киева.

«Рагальини подчеркнул, что «Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе», забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины», — приводит слова украинского посла издание «Новое время».

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.