Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи выразил сомнение в причастности российских хакеров к взлому систем Демпартии США во время президентской гонки. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Если россияне на самом деле взломали что-то, наверное, им хватило бы ума не оставить за собой никаких следов. Поэтому президент (США Дональд Трамп. — Ред.) относится к этому скептически», — подчеркнул представитель американской администрации.

Энтони Скарамуччи также обратил внимание, что до сих пор так и не было найдено доказательств сговора кампании Дональда Трампа с властями РФ.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы и подчеркивала, что они не были подкреплены фактами.