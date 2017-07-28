Директор по коммуникациям в Белом доме Энтони Скарамуччи обрушился с критикой на своих коллег в администрации президента США Дональда Трампа. В частности, он назвал главу аппарата Белого дома Ринса Прибаса «параноиком». Об этом Скарамуччи заявил в ходе разговора с журналистом The New Yorker, которому он позвонил, чтобы узнать источник утечки информации в Белом доме.

Директор по коммуникациям Белого дома также сообщил, что в скором времени Прибас будет отправлен в отставку.

«Ринс — чертов параноидальный шизофреник, параноик», — отметил Скарамуччи во время разговора.

Кроме того, он пообещал уволить всех сотрудников отдела коммуникаций в Белом доме, если журналист не раскроет свой источник.