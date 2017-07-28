Госдеп США указал семьям американских дипломатов в Венесуэле покинуть страну, а также разрешил добровольную эвакуацию сотрудникам правительства Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства.

«На 27 июля Госдепартамент дал указание покинуть (Венесуэлу) членам семей и разрешил добровольный отъезд сотрудников правительства США из посольства США в Каракасе», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали гражданам Соединенных Штатов отказаться от поездок в Венесуэлу в связи с беспорядками в стране, а также нехваткой продовольствия и медикаментов.

Протестующие вышли на улицы Венесуэлы после решения Верховного суда страны значительно ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи. После отмены этого решения оппозиционеры потребовали отставки членов суда и проведения досрочных выборов. В результате беспорядков погибло около 100 человек.