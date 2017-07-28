Река Амчагача на Камчатке вышла из берегов, в результате были подтоплены придомовые территории дачных участков и ряд объектов в селе Усть-Большерецк. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

По данным представителей экстренных служб, уровень воды в реке составил 341 см.

«Подтоплены несколько объектов, расположенные на левом берегу реки: территория бани, котельной, которая в летнее время не работает, пекарни», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в зону подтопления попали 10 придомовых территорий дачных участков и участок внутрипоселковой грунтовой дороги в 500 м. Транспортное сообщение с селом Усть-Большерецк и жизнеобеспечение населения не нарушено.