Более 50 человек убиты в Нигерии во время нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Боко харам» на геологов Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК) и их охранников. Об этом в пятницу сообщил источник в медицинских службах.

«Число [жертв] все растет. У нас уже более 50 [погибших], и доставляют все новые тела», — приводите агентство France-Presse слова источника.

НННК проводит геолого-разведочные работы в районе бассейна озера Чад с 2016 года. До этого большая часть территорий штатов Борно, Йобе и Адамава оставалась под контролем боевиков «Боко харам».