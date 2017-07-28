Власти Мексики потребовали от Панамы экстрадиции экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Об этом сообщила руководитель управления информации панамского МИД Моника де Леон.

«Мексика уже запросила экстрадиции господина Роберто Борхе», — приводит агентство France-Presse слова представителя внешнеполитического ведомства республики.

Роберто Борхе был задержан в начале лета текущего года по подозрению в коррупции. Он занимал пост губернатора Кинтана-Роо с 2011 по 2016 год.