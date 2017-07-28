Агентство «Sputnik Абхазия» опубликовало видео с места падения легкомоторного самолета близ Пицунды. На записи видно, что он развалился на несколько частей. Катастрофа произошла в четверг около 17:30 мск.

Напомним, в результате крушения прогулочного самолета в устье реки Бзыпта погибло трое россиян — пилот и двое пассажиров, в том числе девочка 2011 года рождения. Тела погибших доставлены в морг Гагрской центральной районной больницы. На месте трагедии сейчас работают специалисты экстренных служб, а также правоохранительных и надзорных органов Абхазии.

«Известия» ранее писали, что прокуратура республики приступила к проверке для установления причин крушения прогулочного самолета близ Пицунды. В МЧС Абхазии заявили, что причиной падения судна могла стать техническая неисправность.

По факту авиакатастрофы прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело. Упавший легкомоторный самолет принадлежит российскому коммерческому авиаклубу «Седьмое небо».

Напомним, это второй случай крушения прогулочных самолетов в Пицунде за июль. В начале месяца при заходе на посадку упал частный самолет, находившиеся на борту москвичка и ее 15-летний сын получили серьезные травмы.