Автоматически наружные дефибрилляторы (АНД) появятся в местах массового скопления людей — в аэропортах, поликлиниках и на вокзалах уже в ближайшие несколько лет. Данная инициатива реализуется Минздравом совместно с Минпромторгом.

Работе с АНД будут обучены сотрудники полиции, охранники торговых центров, проводники поездов, стюардессы и т.д.

Однако данный вопрос пока не урегулирован юридически. В настоящий момент оказание экстренной медицинской помощи включено в профстандарт по каждой медицинской профессии. В дальнейшем планируется, что основам реанимации будут обучены даже школьники.

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Полицейских вооружат дефибрилляторами