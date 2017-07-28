Палата представителей конгресса США утвердила увеличение оборонного бюджета страны на $68 млрд из-за включения средств на проект строительства стены на границе с Мексикой. За документ проголосовали 235 конгрессменов, против — 192.

Ранее комитет по ассигнованиям палаты представителей опубликовал законопроект о выделении $1,6 млрд на строительство стены между США и Мексикой. Напомним, Дональд Трамп 25 января подписал указ о возведении барьера протяженностью более 3 тыс. км.

При этом американский лидер неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ответил, что они не будут участвовать в финансировании.