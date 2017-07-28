Вертолет ВВС США Black Hawk совершил аварийную посадку в районе города Бергерн в Австрии после столкновения с верхушкой дерева. Находившиеся на борту семеро американских военных не пострадали в результате инцидента.

Как сообщает телекомпания ORF, ЧП произошло, когда вертолет возвращался в Германию после участия в маневрах НАТО Saber Guardian — 2017 в Венгрии. Из-за плохих погодных условий он задел верхушку дерева, получил повреждения и был вынужден приземлиться на пшеничное поле.

Сообщается, что вертолет более не пригоден к полетам из-за разбитого лобового стекла и сломавшегося хвостового винта.