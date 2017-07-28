В России число зарегистрированных браков в январе-–мае 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% — до 289,9 тыс., сообщил Росстат. При этом количество разводов практически не изменилось и составило 247,7 тыс. в первой половине этого года против 246,6 тыс. в прошлом году.

Кандидат психологических наук, психотерапевт, Рамиль Гарифулин объяснил, что в браке выживать «выгоднее, полезнее и удобнее», например, женатой паре проще взять ипотеку.

По мнению заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин РАНХиГС Елены Зарецкой, рост количества браков связан с неуверенностью жителей России в будущем.

«Неуверенность в завтрашнем дне преобладает среди молодых больше, чем среди людей старшего возраста. Когда человек приближается к старости, у него пропадает потребность в излишествах, он ограничивает себя. Молодым же людям хочется быстрее всё попробовать», — отметила она.

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