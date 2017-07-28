Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в пятницу покинет Россию. Кортеж доставит святыню в аэропорт Пулково, откуда спецборт вылетит в итальянский город Бари.

Святыня была доставлена в храм Христа Спасителя в Москве 21 мая. За 53 дня мощам приложились почти 2 млн верующих. Как рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков, максимальная длина очереди составляла почти 7 км, а среднее время нахождения в ней — порядка семи часов. Для помощи паломникам было задействовано более 18,5 тыс. волонтеров.

Напомним, договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. После всех согласований специалисты изъяли из гробницы частицы мощей.