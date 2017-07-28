Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал введение смертной казни за особо жестокие теракты. Он призвал применить ее к палестинцу, который 21 июля убил трех израильтян.

«Закон позволяет это, требуется единогласное решение судей, но судьи также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как главы правительства, что при подобном жестоком убийстве следует казнить убийцу, чтобы больше он не улыбался», — сказал Нетаньяху.

Напомним, в ночь на 21 июля в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан 19-летний житель близлежащей палестинской деревни убил трех человек, четвертая жертва, 69-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Палестинца обезвредил прибежавший на крики сосед — боец одного из армейских спецподразделений. Он был ранен и сейчас находится в больнице.