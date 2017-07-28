Социальная сеть «Одноклассники» запустит производство собственных сериалов и реалити-шоу в целях увеличения времени, которое пользователи проводят на ресурсе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.

По его словам, руководство интернет-ресурса планирует сделать ставку на семейную и женскую аудиторию.

«Один ситком будет посвящен взаимоотношениям в семье, второй будет романтическим в стиле фильма «Покровские ворота», также запланирован сериал в стиле «Секса в большом городе» и реалити-шоу о диетах и похудении», — пояснил источник.

Ожидается, что длительность серии будет составлять около 20–25 минут, всего в каждом проекте будет около 20 эпизодов. Объем инвестиций в производство одной серии планируется в размере 1,5–3 млн рублей. «Запуск собственных сериалов должен увеличить продажи рекламы, принести выручку от спонсоров и улучшить имидж соцсети в глазах потенциальных партнеров», — отметил источник.