Израильские полицейские задержали в четверг на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме несколько десятков человек, которые участвовали в акции протеста. Об этом сообщила телестанция «Аль-Джазира».

По ее данным, между полицейскими и арабами произошли стычки с применением гранаты со слезоточивым газом. Есть пострадавшие. Столкновения вечером со стражами правопорядка идут и в иерусалимских районах Вади-эль-Джоуз, Эс-Саввана и Тор.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские силовики на Западном берегу реки Иордан задержали 25 сторонников палестинского исламистского движения ХАМАС.

Массовые столкновения между палестинцами и полицейскими начались после усиления мер безопасности в районе Храмовой горы в Иерусалиме. В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с должности и охранять мечеть Аль-Акса.