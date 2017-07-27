Американские компании Facebook и Amazon впервые вошли в список корпораций с рыночной капитализацией более $500 млрд. Об этом свидетельствуют показатели электронной биржи NASDAQ.

По данным биржи, рыночная капитализация Facebook возрастала в течение 2017 года и достигла пика в четверг, а Amazon — днем ранее. Теперь только три компании в мире превосходят их по данному показателю: Apple, Alphabet и Microsoft.

Напомним, после обновления рейтинга Forbes основатель Amazon Джефф Безос вырвался на первое место, оставив позади владельца Microsoft Билла Гейтса. Им уступают инвестор Уоррен Баффет и Марк Цукерберг.