Госдепартамент США отказался дать комментарии по поводу гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя дипведомства.

«Я его здесь в США не видел, так что сомневаюсь, что стоит комментировать», — заявил он, отвечая на вопрос, понадобится ли Саакашвили помощь в США.

В настоящий момент экс-губернатор Одесской области находится в Америке. Как он объяснил в интервью телеканалу CNN, у его семьи американское гражданство.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Сам бывший губернатор Одесской области заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, а также сообщил, что он отказывается получать статус беженца.

В 2015 году президент Грузии лишил Саакашвили грузинского гражданства.