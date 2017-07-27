Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал «сборищем скандалистов» представителей молдавского руководства, которые отказали во въезде группе российских артистов. Об этом зампред российского правительства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная», — прокомментировал произошедшее Дмитрий Рогозин.

Ранее сотрудники погранслужбы Молдавии не пропустили на территорию республики российских артистов Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазову, Лидию Музалеву, Ирину Маслову и Героя Советского Союза Владимира Гасояна. Они планировали принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летней годовщине миротворческой операции в Приднестровье. Как отметили в пограничной полиции, россиянам было отказано во въезде, поскольку они не указали цель поездки.