По предварительным данным, жесткая посадка самолета Ан-2 на Кубани могла произойти из-за неисправности в топливной системе. Об этом в четверг сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадало два человека. Инцидент произошел в четверг около 20:15 при осуществлении сельхозработ между станицей Полтавской и хутором Телегин. Ан-2 совершил жесткую посадку в реку Ангелинский Ерик.

Воздушное судно принадлежит частному предпринимателю.