Антидопинговая система в России станет сильнее после проведенных реформ. Об этом заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

«Тестирование в России станет намного сильнее и шире, поскольку большее число людей будут выполнять его. Одна из проблем заключалась в том, что у России не было достаточно сил, чтобы провести все проверки, которые мы хотели. Там не было независимых организаций для проведения тестирований», — цитирует Риди агентство Рейтер.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что Россия должна прислушаться к требованиям WADA. При этом глава государства отметил, что «в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом».

Год назад по распоряжению Владимира Путина была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. До 1 ноября в РФ должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М.В. Ломоносова. РУСАДА до 30 ноября следует обеспечить возвращение агентству статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Напомним, антидопинговый скандал разгорелся в декабре 2014 года. Тогда легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж в фильме немецкой телекомпании ARD заявили о том, что российские атлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.

После расследования WADA к участию в летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году были не допущены практически все российские легкоатлеты.

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