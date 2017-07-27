Украинский силовик пробрался на территорию Донецкой фильтровальной станции и открыл стрельбу по зданию. По словам представителя в правоохранительных органах самопровозглашенной ДНР, в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал.

«На территорию Донецкой фильтровальной станции проник военнослужащий Украины и открыл огонь по зданию из автоматического оружия, бросил ручную гранату», — приводит «РИА Новости» слова источника.

После нападения все семеро сотрудников станции скрылись в укрытии. Затем на территорию фильтровальной станции проникли еще шестеро силовиков. Позже сотрудникам удалось покинуть объект.