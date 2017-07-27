Компания, подготовившая досье на президента США Дональда Трампа, получала деньги из России, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг, 27 июля.

«Мы узнали, что компания, которая подготовила это досье, также получала деньги от русских», — заявила она.

По ее словам, данное досье служило «источником ложных новостей и конспирологических теорий». А на слушаниях это досье подверглось дальнейшей дискредитации, отметила Сандерс.

Она также добавила, что доказательств того, что РФ имеет какое-либо отношение к этому досье, у американской стороны пока нет.