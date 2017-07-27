Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что будет продолжать работать в своей должности, пока этого желает президент страны Дональд Трамп. Об этом он заявил агентству Associated Press.

«Я служу по воле президента. Я это понял с того дня, когда согласился на работу», — заверил генпрокурор. Вместе с тем Джефф Сешнс признал, что последние дни были не лучшими в его карьере, однако добавил, что тем не менее его взгляды и ценности совпадают с мнением главы государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что был разочарован решением Джеффа Сешнса взять самоотвод по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы. В Белом доме сообщили, что решение в отношении генпрокурора будет принято в скором времени.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения Вашингтона и подчеркивала, что подобные заявления не были подтверждены фактами.