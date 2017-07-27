Новые антироссийские санкции США грозят затронуть любой проект в энергетической сфере между Евросоюзом и РФ, они не согласованы с Брюсселем.

Об этом заявил координатор кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер в опубликованном в четверг интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Эрлер подчеркнул, что хотя в тексте американского закона напрямую говорится об отказе от проекта «Северный поток-2», но в действительности ограничительные меры «могут затронуть любую европейско-российскую кооперацию в области энергоснабжения, вплоть до ремонтных работ на трубопроводах, от которых зависит снабжение ЕС энергоресурсами».

По мнению политика, для Вашингтона приоритетом является экспорт собственных энергоресурсов и создание рабочих мест в США.

Кроме того, Эрлер выразил обеспокоенность тем, что США не согласовали свои действия с партнерами в Европе.

Он предположил, что Брюсселю и Вашингтону теперь «будет сложно разумно координировать будущую санкционную политику, однако это следует попытаться сделать».

Палата представителей конгресса США во вторник одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.