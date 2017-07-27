Администрация США поддерживает принятие новых санкции против Ирана, России и Северной Кореи, сейчас Белый дом ждет итогового документа от конгресса и готов приступить к его реализации на практике.

Об этом в четверг, 27 июля, на брифинге заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран, как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению», — сказала она.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в стране пока нет окончательного мнения по законопроекту о новых санкциях США, так как он еще не принят. Но Вашингтон уже давно провоцирует Москву, считает он.