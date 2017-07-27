Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт угостила журналистов на брифинге печеньем в честь очередной годовщины основания ведомства.

Науэрт пошутила, что не пытается подкупить журналистов с помощью печенья, в противном случае она бы «принесла выпивку и сигары».

Госдепартамент был основан летом 1789 года. Первым госсекретарем был Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости и третий президент США. Сейчас внешнеполитическое ведомство возглавляет Рекс Тиллерсон.