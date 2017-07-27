Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с должности и всю оставшуюся жизнь посвятить охране мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — сообщил глава региона.

Так Рамзан Кадыров прокомментировал освещавшийся в СМИ конфликт между израильскими полицейскими и палестинцами, который разгорелся после усиления мер безопасности на Храмовой горе. В результате власти Израиля объявили о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

«Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения», — подчеркнул чеченский лидер. По его мнению, для разрешения конфликта необходимо передать все права на исламскую святыню Иордании, поскольку король Абдалла II обладает статусом хранителя святынь Иерусалима.