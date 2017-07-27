Американские власти расценивают запуск Ираном ракеты-носителя «Симорг» со спутником как нарушение резолюции СБ ООН и настоящую провокацию, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы расцениваем это как провокационную акцию, которая подрывает безопасность, благосостояние в регионе и во всём мире», — сказала Науэрт на брифинге в четверг, 27 июля.

Она также отметила, что США остаются обеспокоенными поддержкой Ираном терроризма.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты ознаменовал собой открытие космодрома имени имама Хомейни, лидера Исламской революции 1979 года.