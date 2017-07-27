Французский режиссер Люк Бессон заявил о том, что планирует снимать свой следующий проект в России. Автор «Пятого элемента» заявил об этом на закрытой премьере фильма «Валериан и город тысячи планет», которая проходила в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

«Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. И это показывает, насколько сильно я вас люблю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что», — сказал режиссер.

Люк Бессон представил публике российскую актрису и модель Сашу Лусс, которая сыграла в его фильме принцессу. Режиссер рассказал, что встретил ее два года назад и посоветовал пройти актерские курсы.