Юлия Ефимова пробилась в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом. Она заняла первое место по итогам полуфинальных заплывов, ее результат составил 2 минуты 21,49 секунды.

На втором месте оказалась американка Бетани Галат, третье – у Тэйлор Маккеон из Австралии.

Финальный заплыв на данной дистанции состоится 28 июля, передает «Газета.ру».

Отметим, что рекордсменкой мира на этой дистанции Рикке Педерсен показала лишь 11-й результат и не смогла пробиться в финал.