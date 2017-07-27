Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 на Кубани
Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Красноармейском районе Краснодарского края.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в трех километрах к северу от населенного пункта Телегин. Самолет проводил сельскохозяйственные работы.
Жертв и разрушений на земле нет.
По предварительной информации, воздушное судно принадлежит частному предпринимателю.