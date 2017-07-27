Летний дом миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн на побережье Атлантики выставлен на продажу за $19 млн, все вырученные средства дети бизнесмена намерены передать на благотворительность, сообщает издание Portland Press Herald.

По данным журналистов, сообщение о продаже резиденции Ringing Point размещено на сайте агентства The Knowles Company. ​

Трехэтажный летний дом Рокфеллера был спроектирован его женой Пегги. На территории есть гостевой коттедж, гараж на две машины и просторная парковка, сообщается в объявлении.

Общая площадь участка на скалистом лесном побережье — 5,8 га.