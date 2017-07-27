Артистов из России не пустили в Молдавию из-за того, что они не указали цель визита. Об этом в четверг заявили в четверг в пресс-службе пограничной полиции республики. В ведомстве отметили, что россиян отправят обратно ближайшим рейсом.

«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Молдавию не пустили российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях в честь 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Игорь Додон осудил задержание россиян в кишиневском аэропорту. Он назвал инцидент очередной провокацией, которая направлена на срыв усилий по восстановлению отношений с Россией.