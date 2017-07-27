Прокуратура Абхазии проводит проверку для установления причин крушения прогулочного самолета близ Пицунды. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Рада Сангулия.

К расследованию причин падения легкомоторного самолета в устье реки Бзыпта подключилась и транспортная прокуратура Абхазии, сообщает ТАСС. Сейчас на месте крушения судна работают экстренные службы республики.

Напомним, ранее стало известно, что в результате крушения прогулочного самолета в четверг погибли трое россиян — пилот из Самары Александр Семенов и пассажиры из Москвы Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения. Тела погибших доставлены в морг гагрской больницы.

Сообщается, что легкомоторный самолет принадлежит российской фирме «Седьмое небо».